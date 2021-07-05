В Краснодаре продолжают дезинфицировать общественный транспорт

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На Кубани сохраняется режим повышенной готовности. В целях предотвращения развития коронавирусной инфекции в крае проводятся различные санитарные обработки. Это коснулось и общественного транспорта Краснодара. Всего в городе ежедневно обрабатывают 498 единиц транспорта Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Среди них 228 трамваев, 142 троллейбуса, 128 автобусов.

- Во всех муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах проводят дезинфекцию салонов. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, такие меры предпринимают согласно рекомендациям Роспотребнадзора и в соответствии с порядком проведения дезинфекции подвижных составов и автобусов перед выходом на линии маршрута, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты применяют бактерицидные ультрафиолетовые лампы для обеззараживания внутренней поверхности кабины водителя и салона. Кроме того, активно обрабатывают контактные поверхности — поручни и двери.