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Экономика5 июля 2021 14:01

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза перед обновлением программы

Во второй половине июля кредитов было выдано на сумму 8,6 млрд рублей
Евгения СОРОКА
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Средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ во второй половине июня превысил 2 тысячи кредитов на сумму 8,6 млрд рублей. Тогда как в первой половине месяца он составлял около 1400 сделок на 5,5 млрд. Таким образом, перед окончанием прежних условий программы спрос на нее вырос в 1,5 раза.

- Как мы и ожидали, в конце июня произошел существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке, – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Это связано с желанием заемщиков, особенно в крупных городах, успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях. ВТБ был готов к повышенному спросу, изначально верно рассчитав свой лимит по льготной ипотеке, чтобы у всех заемщиков была возможность своевременно получить кредит.

По словам эксперта ипотечного рынка, сейчас ВТБ уже работает по обновленной программе, на первом этапе сохраняя для своих заемщиков ранее действовавшие ставки. Клиенты с первым взносом от 20% получат кредит под 5,7%, остальные – под 5,9%.

- Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой, – отметил Евгений Дячкин. - Мы уверены, что она также будет пользоваться спросом, прежде всего, в регионах со средним размером ипотечного кредита в пределах 3 млн рублей.

ВТБ за все время действия программы льготной ипотеки выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж – 20%. Размер среднего ипотечного кредита составил около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

Обновленная программа, действующая после 1 июля, предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 30 лет.