Два водозабора в Горячем ключе реконструируют к весне 2022 года

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На центральном объекте подрядчик уже смонтировал ростверки для станции обезжелезивания воды и перерезал существующие сети канализации и водоснабжения, которые попали в зону застройки. В ближайшее время планируется начать строительство основных сетей, которые позволят подключить к водопроводу и канализации все жилые дома.

Одновременно с этим происходят работы по капремонту водозаборных сооружений «Жидкова Щель». Здесь установят резервуар для ливневых стоков, дизельную электростанцию мощностью 300 киловатт, два резервуара чистой воды, а также реконструируют насосную станцию.

– В настоящее время работы ведутся в соответствии с планом-графиком, есть определенные сложности – это, прежде всего, рост цен на основные виды стройматериалов, но мы занимаемся решением этого вопроса. Планируем завершить реконструкцию двух объектов к весне 2022 года,– сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Ключевые цели проекта «Жилье и городская среда» - обеспечение доступным жильем семей, увеличение объема жилищного строительства, сокращения непригодного для проживания фонда, повышение комфортности городской среды.