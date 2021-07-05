В «Сириусе» создан исторический клуб «Имеретинкий»

Олег Матюха изучает вместе с местной жительницей фото для выставки Фото: Юлия БАРАНОВА

В «Сириусе» создан исторический клуб «Имеретинский». Сейчас идет подготовка к его первой фотовыставке, открытие которой намечено на 9 июля в Парке науки и искусства. Об этом сообщил общественник Олег Матюха.

- Мы создаем место памяти всех поколений, чтобы жители «Сириуса» смогли поделиться историей своих семей. Из каждой такой истории и состоит наша земля, - отметил Олег Матюха.

Фото: Юлия БАРАНОВА

Сейчас подготовка к торжественному открытию «Имеретинского» идет полным ходом. Местные жители активно приносят фотографии и материалы.

- Важно, что это на 100 процентов инициатива жителей Имеретинской низменности. Непосредственно тех, кто прожил здесь всю жизнь, - рассказал общественник. – Наша концепция включает в себя историю развития Имеретинской низменности от далеких времен и до наших дней. История каждой отдельной семьи создает историю Федеральной территории, влияние давно прошедших событий укрепляет преемственность поколений.

Олег Матюха сообщил, что жителям есть, что рассказать детям и внукам, которые продолжат дело развития «Сириуса» со знанием истории их малой Родины.

Жители "Сириуса" несут фото для выставки Фото: Юлия БАРАНОВА

Коренная жительница Ирина Даций отметила, что этим вопросом Олег Матюха начал заниматься давно.

- И только сейчас, именно "Сириус" поддержал эту идею, и мы этому бесконечно рады, - подчеркнула она. - Давно такого не было, и мы рады, что в этом клубе - и взрослые и дети в доверительной атмосфере будут обсуждать и решать общие вопросы. Это связь поколений и есть история будущего.