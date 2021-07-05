Дети России проектируют роботов в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Во Всероссийском детском центре участники проектной смены по робототехнике и техническому творчеству «Робокуб» занимаются 3D-моделированием, создают роботов-исследователей и разрабатывают проект города будущего.

Свои силы в робототехнике пробуют 64 орлёнка из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Ростовской, Новосибирской и Кемеровской областей. Это школьники в возрасте 11-16 лет, имеющие достижения в математике, физике и техническом творчестве.

- Когда знакомишься с программой проекта «Робокуб», осознаешь, что за её участниками будущее новых технологий в России, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. - Смена собрала одаренных и трудолюбивых ребят со свежими идеями и смелым взглядом на техническое творчество. В «Орленке» школьники получают возможность подойти к своим задумкам профессионально и перенять у специалистов те уникальные знания и навыки, которые станут опорой в их профессиональном становлении.

На занятиях орлята моделируют проект города будущего, разрабатывают роботов-исследователей, создают собственные игры с применением технологий виртуальной реальности, а также изучают иностранную литературу и технический опыт передовых стран.