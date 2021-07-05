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Общество5 июля 2021 15:16

В Сочи в районе подтопления и на подъездных путях дежурят сотрудники ДПС

Полицейские налаживают дорожную обстановку
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи в районе Кудепсы размыло дороги, подтопленными оказались дома и приусадебные участки. Чтобы исключить заторы, на дорогах выставили патрули ДПС.

- Сотрудниками полка ДПС организовано дорожное движение в районе подтопления и на подъездных путях, обеспечено содействие по бесперебойной работе спасательных служб, организована охрана общественного порядка и обход в местах подтопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сочи «поплыл» после буйства стихии. Уже два дня в городе идут дожди. Из-за обилия осадков улицы и дороги оказались под водой. В городе включили сирены. На место выехал губернатор.