Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 15:27

В Сочи из-за шторма закрыли туристические маршруты

Объекты не будут работать, пока не улучшится погода
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Сильный шторм обрушился на Сочи 5 июля. Там подтопило несколько улиц, один человек погиб и двое пострадали. Четыре самолет отменили свою посадку на курорте и пока отправились на временное ожидание в Анапу и Краснодар.

Для посещения туристов закрыли парк «Дендрарий» и канатную дорогу. Свою работу остановили все объекты для показа, тропинки и маршруты, а также поляны для пикника.

- Объекты возобновят работу как только улучшится погода, - сообщает пресс-служба национального парка Сочи.

Сотрудники заповедника просят гостей и жителей курорта воздержаться от походов на время непогоды.