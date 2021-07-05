В Сочи из-за шторма закрыли туристические маршруты

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Сильный шторм обрушился на Сочи 5 июля. Там подтопило несколько улиц, один человек погиб и двое пострадали. Четыре самолет отменили свою посадку на курорте и пока отправились на временное ожидание в Анапу и Краснодар.

Для посещения туристов закрыли парк «Дендрарий» и канатную дорогу. Свою работу остановили все объекты для показа, тропинки и маршруты, а также поляны для пикника.

- Объекты возобновят работу как только улучшится погода, - сообщает пресс-служба национального парка Сочи.

Сотрудники заповедника просят гостей и жителей курорта воздержаться от походов на время непогоды.