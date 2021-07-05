В Сочи полицейского арестовали за взятку от морских бизнесменов

Фото: архив

На Кубани заключен под стражу старший оперуполномоченный по противодействию коррупции транспортной полиции Сочи. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

- Следователи установили, что фигурант получил 80 тысяч рублей за попустительство по службе в пользу бизнесменов. Всего он должен был получить 160 тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас в отношении правоохранителя назначили служебную проверку. Если все факты подтвердятся, его уволят из полиции, а руководителей привлекут к ответственности.