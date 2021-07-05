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В Сочи два дня бушует непогода. Дождь прогнозируют и на завтра. Как шторм в Сочи скажется на туристах, рассказали отельеры.

- Местные привыкли к такой погоде. Дождь прекратится и через 2-3 часа вода спадет. Так что я думаю, погода не повлияет и на туристический поток, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» президент ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Напомним, что из-за стихии самолеты уводят на запасные аэродромы. В Кудепсе река вышла из берегов, также в Адлерском и Хостинском районе ураган разрушил пляжи. Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий на курорте. Сейчас на дорогах движение в подтопленных зонах регулируют сотрудники ДПС.