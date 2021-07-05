Кубанские парламентарии внесли поправки в закон о туристской деятельности в регионе

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко и депутат Государственной Думы Иван Демченко провели рабочий день в Анапе.

Изменения касаются экскурсоводов и гидов-переводчиков. О нововведениях рассказал первый зампред профильного комитета ЗСК Андрей Булдин. С 1 июля 2022 года минтуризма сможет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков, вносить о них сведения в соответствующий единый федеральный реестр, утверждать для специалистов этой сферы формы нагрудной идентификационной карточки.

Кроме того, в министерстве возьмут под контроль деятельность организаций, бизнесменов и физлиц, которые работают в специальном налоговом режиме, оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков, либо инструкторов-проводников.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отметил: для совершенствования туристкой деятельности в крае есть и ресурсы, и кадры.

- Гиды, гиды-переводчики, экскурсоводы и проводники – это те, кто первыми встречают наших гостей-отдыхающих и везут их знакомиться с местными красотами, - говорит спикер краевого парламента. - Им нужно досконально знать историю и географию, особенности объектов показа, а главное – быть контактными людьми, иметь чувство юмора, ораторские способности и много других навыков. Именно от их работы зачастую зависит то, с какими воспоминаниями люди вернутся домой. Принятые законодательные меры позволят отсеять всех случайно пришедших в эту сферу деятельности, оставить в этом деле самых способных. Услуги на курортах Краснодарского края должны оказываться только одного уровня и класса: самого высокого.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко провели рабочий день в Анапе, встретились с активом города и отчитались о проделанной в округе работе

Во встрече приняли участие вице-спикер краевого парламента Николай Петропавловский, глава Анапы Василий Швец, председатель Совета муниципалитета Леонид Красноруцкий, руководители органов территориального общественного самоуправления, представители ветеранских и молодежных организаций, правоохранительных органов.

О деятельности депутатского корпуса за четыре года рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

За отчетный период народные избранники приняли ряд ключевых решений. В их числе краевые законы, которые создают правовую основу и регулируют развитие основных отраслей экономики. Многие из принятых документов, по словам парламентария, задали вектор развития Кубани на годы вперед.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на работе депутатов по выполнению наказов избирателей.

За четыре года совместной деятельности удалось привлечь порядка 120 миллионов рублей для решения социально значимых вопросов Анапы. Эти деньги пошли на обустройство 12 детских игровых площадок, 1 спортивной площадки для взрослых, 2 спортзалов в станице Анапской и поселке Пятихатки, на капитальные и текущие ремонты детских садов, школ, приобретение микроавтобуса на 18 посадочных мест для детской спортивной школы «Олимп» и многое другое, - отметил Юрий Бурлачко.

На встрече говорили о пожарной безопасности и строительстве соответствующих депо в Джигинке и поселке Суворов-Черкесский. Скоро завершится возведение новой пожарной части в районе хутора Бужор.

По словам Бурлачко, в недалеком будущем в округе установят 15 новых воркаут-площадок с комплексом тренажеров.

Председатель ЗСК рассказал о работе с обращениями анапчан. За четыре года их было порядка 200.

За последние годы Анапа очень изменилась. Совместный труд анапчан и муниципальной власти, помощь краевой и федеральной властей позволили ей стать современной, комфортной для отдыха и жизни курортной территорией. Необходимо и далее сохранять стабильность, развитие и социальную направленность, - резюмировал Юрий Бурлачко.

Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о приоритетных направлениях в работе. В их числе поддержка медицины, содействие и волонтерская помощь на время период локдауна, строительство социальных объектов.

Совместные выезды и приемы граждан в муниципалитете – уже традиция. Такой формат взаимодействия помог решить важные проблемы города и его жителей.