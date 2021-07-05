Прокуратура рассказала подробности трагедии с тремя погибшими в Анапе

Трагедия с тремя погибшими произошла на пляже в Витязево Анапы 5 июля. Там 12-летний школьник зашел в воду по колено, и его сразу же унесли волны в море. За ним нырнул отец и еще один мужчина, чтобы спасти. Однако все трое утонули. Еще один мужчина, который пытался помочь компании, пропал без вести.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и прокуратура. Анапская межрайонная прокуратура поделилась последней информацией. По официальным данным, пляж, на котором случилась трагедия, был не оборудован для купания.

- Был сильный шторм, по всей Анапе запрет на купание, этот пляж не оборудован спасательными станциями, находится за Витязево, напротив танкового полигона, официально по сведениям ГИМС положительного заключения не получал, Следственный комитет опрашивает лиц, которые предоставляли услуги по предоставлению шезлонгов и кафе, будет решён вопрос в отношении арендаторов по с.3 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвевающим требованиям безопасности,повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщил прокурор города Анапы Александр Фоменко.

Процессуальная проверка находится на контроле прокуратуры.