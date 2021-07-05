Мэр Сочи: город справился со стихийным бедствием

Однако стихия продолжает бушевать Фото: Виктор КЛЮШКИН

5 июля на Сочи обрушился страшный шторм – несколько улиц затопило, эвакуировали детский сад, один человек погиб и двое пострадали. Сейчас город переходит в штатный режим работы, спасатели устраняют последствия стихии.

- На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы. Начинаем уборку, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По поручению губернатора, группы мониторинга обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе. Известно о 30 пострадавших домах – четыре из них у Кепше, остальные в Кудепсте. Восстанавливают электроснабжение. Свет появится в домах как только здания просушан.

По информации МЧС и Кубань-СПАС, в ликвидации ЧС работали 173 единицы техники и 554 человек, в том числе и сотрудники Водоканала.