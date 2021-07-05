Акробатка Дарья Чебуланка, которая выиграла чемпионат мира, рассказала о триумфе

Кубанские спортсменки на чемпионате мира по акробатике

Кубанские спортсменки выиграли чемпионат мира по акробатике. Состязания прошли в Женеве. Дарья Чебуланка, Софья Полищук и Дарья Тихомирова выступали в Швейцарии под нейтральным флагом.

- Подготовка была очень непростой, потому что у нас поменялась верхняя спортсменка. Она с нами стоит меньше двух месяцев. Ещё и после травмы. Было очень тяжело и эмоционально, морально и физически. В целом мы довольны! – рассказала радио "КП"-Краснодар" спортсменка Дарья Чебуланка.

Девочки виртуозно исполнили сложную программу и не оставили шансов соперницам.