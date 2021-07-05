Житель Сочи жестоко зарезал своих соседей по квартире и сам попал в реанимацию

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Следственный отдел по Адлерскому району возбудил уголовное дело против 42-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 69-летней женщины и ее сына.

По версии следствия, преступление случилось в ночь на 5 июля. Трое человек жили в доме по улице Голубые Дали. Известно, что подозреваемому принадлежала 1/3 часть квартиры, однако он хотел жить один. Тогда мужчина решил проникнуть через окно к своим соседям «поговорить» и напал на них с ножом. Мужчина нанес потерпевшим не менее 30 ударов ножом по различным частям тела.

- Между тем, пострадавший, оказывая сопротивление, смог нанести нападавшему три ножевых ранения грудной клетки, после чего подозреваемый покинул место происшествия. О своем ранении фигурант самостоятельно сообщил медикам, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Врачи констатировали смерть потерпевших и госпитализировали нападавшего, сейчас он находится в реанимации. Следователи продолжают устанавливать точные обстоятельства преступления, а также выясняют мотивы задержанного.