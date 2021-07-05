В четырех районах Кубани 5 и 6 июня ожидаются подъемы воды в реках с превышением опасных отметок

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В Краснодарском крае предупредили о подъеме уровня воды в реках. 5 и 6 июня под угрозой подтопления находятся четыре района Кубани.

- В связи с затяжными дождями на реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе, а также в Горячем Ключе и Северском районе ожидаются подъемы уровней воды с превышением опасных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали в непогоду оставаться в доме или в укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам «01», с мобильных - «101».