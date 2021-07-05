В сочинском поселке Кудепста подсчитывают ущерб, нанесенный стихией

Фото пресс-службы администрации Сочи

По Сочи пронесся ураган. Из-за дождя под воду ушли десятки улиц. На дорогах спецтехника целый день откачивала воду. Последствия подтоплений продолжают ликвидировать.

- В настоящее время в Кудепсте на улице Искры полностью восстановлено автомобильное движение. Улицу очистили от ила, сейчас отсюда вывозят крупногабаритный мусор, принесённый рекой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

На улице уже прошли по дворам и составили акты, чтобы определить ущерб, нанесённый стихией собственникам недвижимого имущества.

Штормовое предупреждение продолжает действовать на курорте до конца суток. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям готовиться к возможной эвакуации населения. На курорте развернутся пункты временного размещения.