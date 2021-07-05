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Общество5 июля 2021 18:59

Аэромобильная группировка выдвинулась в Туапсинский район для реагирования на возможные ЧС

Дополнительные силы направлены из-за непогоды
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани в готовность приведена аэромобильная группировка. Колонна спецтехники выдвинулась в Туапсинский район для реагирования на возможные ЧС из-за непогоды.

- В составе аэромобильной группировки в Туапсе направлено 63 человека и 12 единиц техники, в том числе плавсредства. Имеется пожарно-техническое и аварийно-спасательное вооружение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Аэромобильная группировка выдвинулась в Туапсинский район

Также в район направлены беспилотники. С коптеров будут следить за обстановкой с высоты птичьего полета.

- Сейчас в Туапсинском районе идет дождь, уровень воды в реках достиг неблагоприятных отметок. Выставлены наблюдательные посты по мониторингу русел рек, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в четырех районах Кубани 5 и 6 июня ожидаются подъемы воды в реках с превышением опасных отметок. Реки могут выйти из берегов в Геленджике и Туапсинском районе, а также в Горячем Ключе и Северском районе.

Пожарно-технические и аварийно-спасательные расчеты будут дежурить в непогоду на побережье