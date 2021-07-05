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В Краснодаре ликвидируют последствия мощного ливня. Он обрушился на город во второй половине дня, 5 июля.

Из-за природной стихии сразу на нескольких улицах образовались подтопления. Здесь работает пять единиц спецтехники.

- Она выехала на улицы Бульвар Строителей, Тенистая и Тихорецкая, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Также техника работает на пересечении улиц им. Чернышевского и Первомайской, им. Дежнева и Просторной.

Также спасатели выехали на путепровод на улице Переходной. Специалисты не исключают возможность подтоплений в этом районе.

За ситуацией на городских магистралях следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города.