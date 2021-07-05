Морозы, ливни и грозы надвигаются на Краснодар
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Похолодание, ливни и грозы надвигаются на Краснодар. Они обрушатся краевой центр уже ночью. Об этом рассказали синоптики.
Сегодня, 5 июля, с самого утра в Краснодаре зарядил сильный ливень. С небольшими перерывами он продолжался весь день.
- Вечером ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до 20-22 градусов. – говорят синоптики. – Ожидается усиление ветра до 10 м/с. На город надвигаются грозы и ливни.
Отметим, что такая температура сохранится в краевой столице как минимум до 12 часов следующего дня.