Морозы, ливни и грозы надвигаются на Краснодар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похолодание, ливни и грозы надвигаются на Краснодар. Они обрушатся краевой центр уже ночью. Об этом рассказали синоптики.

Сегодня, 5 июля, с самого утра в Краснодаре зарядил сильный ливень. С небольшими перерывами он продолжался весь день.

- Вечером ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до 20-22 градусов. – говорят синоптики. – Ожидается усиление ветра до 10 м/с. На город надвигаются грозы и ливни.

Отметим, что такая температура сохранится в краевой столице как минимум до 12 часов следующего дня.