Из-за мощного ливня на Кубани перекрыто движение по федеральной трассе в районе Геленджика

Из-за сильного ливня на Кубани перекрыло движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в поселке Архипо-Осиповка. Это случилось с 23:05.

По данным «КП» – Кубань», здесь выпало около 40 см осадков. Спасатели приняли решение о временном перекрытии дороги.

Сейчас в Архипо-Осиповке развернулся оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии.

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