Что произошло за ночь 6 июля: на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе восстановили движение после схода селя

Ситуация в Туапсинском районе сложная

Что произошло за ночь 6 июля в Краснодарском крае.

Из-за обрушения грунта в районе поселка Гизель-Дере трасса Джубга – Сочи оказалась перекрыта. Сель сошел 40 метров в длину, 2 метра в высоту. В 3 часа 10 минут 6 июля грязь с дороги убрали, движение было восстановлено в обоих направлениях.

Но по последним данным, на федеральную дорогу ночью 6 июля сошел еще один сель. Пострадала проезжая часть М4 «Дон» в районе поселка Дефановка Туапсинского района. На месте организовано реверсивное движение, работает техника.

Также известно, что в 5:30 утра паводок на реке Шапсухо привёл к подтоплению километрового участка трассы Джубга-Сочи в районе села Лермонтово. На проезжей части вода поднялась до 1,3 метров глубиной. Трасса перекрыта. Водителей просят воздержаться от поездок в эту сторону.