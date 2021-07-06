Погода в Краснодаре 6 июля 2021: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 6 июля 2021. В городе будет пасмурно, но тепло.

- 6 июля в Краснодаре переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 28-30 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю обстановка сложнее – в регионе ожидаются сильные дожди. Напомним, что из-за ливней реки в крае вышли из берегов. Перекрыты дороги в Горячем Ключе, в Лермонтово. Из-за селя организовано реверсивное движение в районе Дефановки в Туапсинском районе. В 6 районах Краснодарского края введен режим ЧС.