В Туапсинском районе подтопило 760 домов

Дороги в городе превратились в реки

На Туапсинский район ночью обрушилась непогода. Из-за дождей реки вышли из берегов. Затопило 760 домовладений.

- Подтопило 30 домов в селе Молдовано, 90 домов в селе Дефановка, 50 – в селеГорское и хуторе Полковничий, в Джубге - 340 домов, и 250 - в Лермонтово и Тенгинке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в опрештабе.

Специалисты администрации обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения на трассе, которая проходит через Лермонтово. Ее ночью полностью подтопило, уровень воды поднялся на метр.