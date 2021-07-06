Вениамин Кондратьев о наводнении в Краснодарском крае: «Поможем каждому»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край топит после затяжных дождей, реки выходят из берегов. В шести районах уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Больше всего пострадали Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов здесь выпало до двух месячных норм осадков.

- К сожалению, вода в районах зашла в дома. По информации — 136 человек были эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека. Мы будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим, – написал Вениамин Кондратьев на официальных страницах в соцсетях.

Экстренные службы работали всю ночь. Последствия стихии в пострадавших районах продолжают ликвидировать.

- На настоящее время остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

В районе поселка Лермонтово перекрыто движение транспорта. На федеральной трассе глубина достигает метра, дорога частично разрушена.