ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

ВТБ с 5 июля по 31 августа отменяет комиссию за оформление ЭкоМультикарты. Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным.

В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты. Клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами Мультикарты ВТБ в экоформате. В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кешбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.

- Экологическая повестка выходит на первый план во всем мире, и мы стремимся предложить своим клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды, - говорит начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева. - ВТБ реализует ряд проектов, направленных на поддержку лесов и водоемов России, в рамках которых за последний год в стране было высажено около тысячи деревьев, и очищено от мусора более 100 км береговой линии рек и озер.

НА ЗАМЕТКУ

Экокарта – еще один способ привлечь внимание наших клиентов к вопросам экологии, и этим летом мы предлагаем оформить ее совершенно бесплатно и внести свой вклад в важное дело сохранения чистоты нашей планеты.