В Северском районе Кубани подтопило два села

Вода поднялась и в станице Ставропольской Северского района

В Северском районе подтопило два населенных пункта – села Тхамаха и Шабановское. Ночью эвакуировали людей. В настоящее время вода продолжает поступать с гор.

- В районе введен режим ЧС. Поднялся уровень вод в реках Шебш, Афипс, Убин. На данный момент дожди прекратились, но вода продолжает поступать с гор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В селе Шабановское подтоплено восемь придворовых территорий и пять домов. В пункты временного размещения на базе СОШ №2 ночью был доставлен 21 человек, из них шестеро детей.

В селе Тхамаха подтоплено шесть придворовых территорий и шесть домов. В пунктах временного размещения ночью находились 14 человек, из них двое детей.

По последним данным также в Северском районе подтопило станицу Ставропольскую. Здесь местами вода поднялась до крыш домов.

Проезд ко всем населенным пунктам затруднен из-за подтоплений на дорогах.