Видео спасения семьи из затопленного дома в Горячем Ключе

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На Краснодарский край 5 и 6 июля обрушилось стихийное бедствие – в шести районах введен ЧС, две сели сошли на федеральную трассу, в Джубге в паводке потеряли ребенка.

Потоп коснулся и Горячего Ключа, там затопило несколько улиц, 75 человек эвакуированы. В ночь на 6 июля река Псекупс почти полностью затопила жилой дом. Целую семью отрезало от мира, спасти жителей смогли только утром. К пострадавшим выехал грузовик-вездеход и вытащил всех из подтопленного дома.

Тем временем губернатор Кубани пообещал помочь каждому пострадавшему в наводнении. Комментарий главы о ЧС читайте здесь.