Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 11:57

Двое взрослых и ребенок погибли при подтоплениях в Туапсинском районе

Их тела нашли в машине
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Утром 6 июля в Краснодарском крае продолжает затапливать курортные города и поселки – в опасности сразу шесть районов. Вчера в Сочи погиб один человек и еще двое пострадали, в Анапе погибли трое и один пропал без вести, в Джубге родители не могут найти своего сына.

Также стало известно, что в подтоплениях Туапсинского района 6 июля погибли три человека, в том числе и ребенок.

- Один человек погиб в Горском поселении Туапсинского района, еще два тела нашли в затопленной машине – там были женщина и ребенок, - сообщил «КП»-Кубань» источник в экстренных службах региона.