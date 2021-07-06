Двое взрослых и ребенок погибли при подтоплениях в Туапсинском районе

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Утром 6 июля в Краснодарском крае продолжает затапливать курортные города и поселки – в опасности сразу шесть районов. Вчера в Сочи погиб один человек и еще двое пострадали, в Анапе погибли трое и один пропал без вести, в Джубге родители не могут найти своего сына.

Также стало известно, что в подтоплениях Туапсинского района 6 июля погибли три человека, в том числе и ребенок.

- Один человек погиб в Горском поселении Туапсинского района, еще два тела нашли в затопленной машине – там были женщина и ребенок, - сообщил «КП»-Кубань» источник в экстренных службах региона.