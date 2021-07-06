Фото: «Россети Кубань»

В Сочи восстановлено электричество в пострадавших от стихии районов. Бригады «Россети Кубань» уже закончили работы на объектах электросетевого хозяйства в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Сейчас продолжается отработка точечных заявок от потребителей, связанных с нарушением энергоснабжения.

- 6 июля в отдаленном селе Тхагапш Лазаревского района энергетики приступили к восстановительным работам, - говорят в «Россети Кубань». - Сразу после расчистки проезжей части, которая была перекрыта поваленными стихией деревьями.

Как говорят энергетики, энергоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, причиной перебоев со светом стала стихия. Ливневые дожди и шторм, многочисленные оползни и падения деревьев, подъемы уровня воды в горных реках нарушили энергоснабжение в городе.

- В ликвидации последствий стихии на энергообъектах в целом были задействованы 40 бригад и 41 единица техники Сочинских электрических сетей, в том числе специальной, - уточняют в «Россети Кубань». - Работа велась в тесном взаимодействии с администрациями районов и службой спасения города.

Непрерывное энергоснабжение социальных объектов обеспечивали с помощью передвижных источников резервного питания – дизельгенераторов.

ВАЖНО!

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону контактного центра «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.