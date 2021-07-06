«Комаровское» при поддержке Сбера построит новый элеватор на 8 тысяч тонн

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

СберБанк предоставил сельхозтоваропроизводителю ООО «Комаровское», аффилированному с одним из крупнейших дилеров John Deere в РФ – АСТ, кредит на сумму 283 млн рублей для строительства нового элеватора. Займ оформлен со сниженной процентной ставкой в рамках программы субсидирования Министерства сельского хозяйства РФ. Объем инвестиций в проект оценивается на сумму порядка 300 млн рублей.

Ранее предприятие передавало зерно на хранение в сторонние зернохранилища, что влекло дополнительные расходы. Новый элеватор вместимостью 8 тысяч тонн расположится на территории Ростовской области и позволит существенно повысить качество хранения зерновых. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2021 года.

- Сбер выступает не только ключевым финансовым партнером для бизнеса, но и отраслевым экспертом. Детально изучив бизнес-модели группы компаний, мы выявили потенциал для повышения рентабельности бизнеса, - отметила управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

По ее словам, строительство зернохранилища поможет предприятию ежегодно экономить до 34 млн рублей за счет оптимизации логистики.

- Модернизация производства не ограничится строительством элеватора - мы также активно внедряем цифровые технологии в сельском хозяйстве. В ближайшее время мы протестируем систему автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot от компании экосистемы Сбера Cognitive Technologies, - поделился финансовый директор ООО «Комаровское» Анатолий Козлов.

Компания «Комаровское» занимается выращиваем, переработкой и фасовкой зерновых. Предприятие успешно работает на рынке сельскохозяйственной продукции, имеет собственный завод по переработке зерновых, оснащенный технологичным оборудованием. На предприятии реализуется комплексная автоматизация при помощи сервиса «История поля» компании «Геомир», входящей в экосистему Сбер.