В Сочи все пляжи после урагана откроют 6 июля, за исключением Кудепсты

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи наводят порядок на пляжах после урагана. Расчистить территории планируют к вечеру. Последствия ликвидировали на 70%.

- На всех пляжных территориях, которые пострадали во время стихии, работы подходят к концу. Их откроют вечером 6 июля, но только за исключением Кудепсты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, район Кудепсты больше всего пострадала от стихии.

- Сейчас заканчивают мониторинговые группы оценивать ущерб, нанесённый стихией, общаются с жителями, заходят к ним домой. Вечером мы приступим к оказанию помощи всей категории населения, которое пострадало, - добавили в мэрии.

Санатории и отели в Сочи работают в штатном режиме. В 8 часов вечера в городе пройдет санитарная обработка территорий.