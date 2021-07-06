На Кубани в потопе погибли еще один взрослый и ребенок

Так выглядит город Горячий Ключ 6 июля Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

6 июля в шести районах Краснодарского края объявлен режим ЧС из-за сильнейших паводков. Днем стало известно о первых жертвах – в Джубге пропал ребенок, в Туапсинского районе пенсионер погиб у себя дома, мать и дочка умерли от асфиксии в машине, еще один человек находится в больнице.

На 12:31 погибли еще два человека – взрослый и ребенок. Все точные обстоятельств сейчас выясняют правоохранители. На место вылетел и.о. прокурора края Павел Гвоздев.