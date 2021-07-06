На Кубани за сутки зафиксировали 209 случаев коронавируса

Фото: архив

В Краснодарском крае на 6 июля зафиксировано 209 случаев коронавируса. Среди зараженных 82 мужчины, 127 женщин и 13 детей. Возраст пациентов от пяти месяцев до 81 года.

В Сочи зарегистрировали самое большое количество заболевших – 60 человек, в Краснодаре – 28, в Кореновском районе – 15, в Динском – 13, в Анапе – 12, в Армавире – 11. В остальных муниципалитетах госпитализированных менее десяти.

За все время с начала пандемии в регионе заболели 53112 человек, при этом с выздоровлением выписались 45713.