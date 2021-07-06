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Происшествия6 июля 2021 13:11

В Анапе после шторма нашли тело четвертого погибшего

Его искали больше суток
София ФОМЕНКО
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, 5 июля в Анапе семья из Тулы отправилась купаться на один из необорудованных пляжей в Витязево. 13-летний мальчик зашел по колено в воду, его начало уносить сильное донное течение. На помощь к нему бросились трое мужчин, в том числе и отец. Мальчик, отец и еще один мужчина погибли в волнах в течение получаса, их тела сразу же вытащили на берег. Тело четвертого не могли найти целые сутки.

Днем 6 июля тело пропавшего без вести выбросило на берег в Витязево.

Сейчас в Анапе запрещено купаться на всех пляжах.