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Экономика6 июля 2021 13:27

Платежная система «Мир» и РНКБ возвращают 500 рублей за оплату через Mir Pay

Акция продлится до 30 сентября 2021 года
Евгения СОРОКА
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Банк РНКБ и платежная система «Мир» запускают совместную акцию: клиенты, которые будут оплачивать покупки картой РНКБ с помощью приложения Mir Pay на смартфоне, смогут получить вознаграждение в размере 500 рублей за покупки от 5000 рублей в месяц. Акция продлится до 30 сентября 2021 года.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту РНКБ «Мир» на сайте, скачать на смартфон приложение Mir Pay в Google Play или AppGallery и добавить в него карту «Мир», оплачивать любые покупки с помощью Mir Pay.

- Кешбэк в размере 500 рублей будет начислен на карту, когда сумма покупок в течение календарного месяца достигнет 5000 рублей, - говорят в банке. - По условиям акции максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей на одну карту за весь период действия акции.

Использовать для участия в акции можно как дебетовые, так и кредитные карты. Ознакомиться детальнее с условиями акции можно на официальном сайте банка, а также на сайте.