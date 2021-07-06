В Краснодарском крае после паводков проверят разрешения на строительство в поймах рек

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На Кубани после дождей реки вышли из берегов. От паводков пострадали шесть районов, вода зашла в дома. Глава региона провел оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем он поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек.

– Ситуация с подтоплениями происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути – русла рек не чистятся, препятствия не убираются, - заявил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что в Туапсинском районе критическая ситуация и попросил совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохранной зоне.

В крае продолжают ликвидировать последствия стихии. Напомним, что в Туапсинском районе в результате наводнения погибли три человека.