ВТБ на Кубани увеличил выдачи ипотеки на треть

ВТБ в Краснодарском крае в первом полугодии 2021 г. предоставил жителям региона 4,3 тыс. кредитов на 10,6 млрд рублей. Это на 30% выше результата аналогичного периода прошлого года.

- Всего выдачи банка на треть превысили результат января-июня прошлого года, составив 166 тысяч кредитов на 516 млрд рублей, - говорят в банке.

По оценке ВТБ, в целом на российском рынке продажа ипотеки с начала года достигла рекордных 2,7 трлн рублей.

Рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь. ВТБ в Краснодаре увеличил выдачу до 2,7 млрд рублей, что на 56% выше июня прошлого года. Всего по банку продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тыс. кредитов на 114 млрд рублей, что стало лучшим результатом для ВТБ за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой. Ипотечный портфель банка с начала года вырос почти на 8%, до 2,15 трлн рублей (по состоянию на 1 июня).

- Летом спрос на ипотеку традиционно снижается, но нынешний год стал исключением. Продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% – апреля и более чем на 20% – марта, - говорит вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин. - Это стало логичным завершением трендов первого полугодия – в частности, ожиданий по окончанию госпрограммы и повышению ставок. Российские банки реализовали за шесть месяцев рекордный объем ипотеки, и мы по-прежнему оцениваем потенциал рынка по итогам года в 5,4 трлн рублей выданных кредитов.

По словам Евгения Дячкина, изменившиеся условия льготной программы будут компенсированы сезонным спросом в осенне-зимний период.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки ВТБ в первом полугодии стали Москва и область (191,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 млрд рублей), Новосибирская область (19,7 млрд), Республика Татарстан (16,1 млрд) и Свердловская область (14,2 млрд).