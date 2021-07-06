Движение на трассе Джубга-Сочи восстановили после сходя селя

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Движение транспорта на участке федеральной трассы Джубга-Сочи на подъезде к Туапсе со стороны Сочи полностью восстановили. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Напомним, дорогу перекрыли вечером 5 июля из-за сошедших на проезжую часть селевых масс. Протяженность пострадавшего участка составила 40 метров. Было организовано реверсивное движение и обходные пути.

Однако в районе села Лермонтово Туапсинского района все еще остается закрыт километровый участок дороги. Там ликвидации мешает высокий уровень воды прямо на трассе. Пока водителей просят воздержаться от движения Джубги со стороны Туапсе и Сочи.