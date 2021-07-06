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Общество6 июля 2021 13:58

Движение на трассе Джубга-Сочи восстановили после сходя селя

Протяженность пострадавшего участка – 40 метров
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Движение транспорта на участке федеральной трассы Джубга-Сочи на подъезде к Туапсе со стороны Сочи полностью восстановили. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Напомним, дорогу перекрыли вечером 5 июля из-за сошедших на проезжую часть селевых масс. Протяженность пострадавшего участка составила 40 метров. Было организовано реверсивное движение и обходные пути.

Однако в районе села Лермонтово Туапсинского района все еще остается закрыт километровый участок дороги. Там ликвидации мешает высокий уровень воды прямо на трассе. Пока водителей просят воздержаться от движения Джубги со стороны Туапсе и Сочи.