Энергетики «Россети Кубань» ликвидируют последствия подтопления в Туапсинском районе

Фото: «Россети Кубань».
Энергетики «Россети Кубань» ликвидируют последствия подтопления энергообъектов в Туапсинском районе. Энергоснабжение восстанавливают в населенных пунктах Джубга, Дефановка, Молдовановка, Горское, Полковничий, Лермонтово и Тенгинка. Эти села пострадали от «большой воды» из-за разлива горных рек.
В настоящий момент у потребителей села Тенгинка энергоснабжение уже возобновлено.
- Всего в ликвидации последствий стихии задействованы 16 оперативных бригад в составе 50 человек и 21 единицы техники, - говорят в «Россети Кубань». - В ближайшее время будут сформированы и направлены дополнительные бригады энергетиков.
Работа ведется в тесном взаимодействии с администрацией района и МЧС.
Ликвидация последствий затрудняется перекрытием дорог, в том числе федеральной трассы Джубга-Сочи.
Напомним, в ночь на 6 июля непогода в Туапсинском районе привела к критическим отметкам подъема уровня горных рек, сходам селей и обрушению деревьев. В результате энергетики зафиксировали частичное нарушение энергоснабжения и повреждение энергообъектов. В районе введен режим ЧС.
Во время восстановительных работ энергетикам предстоит установить десятки новых опор, перетянуть километры оборвавшихся проводов и восстановить работу подтопленных трансформаторных подстанций. По прогнозам специалистов, энергоснабжение населенных пунктов будет восстановлено до 24:00 6 июля.
- Восстановительные работы по отдельным заявкам бытовых потребителей планируется завершить до конца суток 7 июля, - добавляют специалисты.