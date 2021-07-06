Энергетики «Россети Кубань» ликвидируют последствия подтопления в Туапсинском районе

Фото: «Россети Кубань».

Энергетики «Россети Кубань» ликвидируют последствия подтопления энергообъектов в Туапсинском районе. Энергоснабжение восстанавливают в населенных пунктах Джубга, Дефановка, Молдовановка, Горское, Полковничий, Лермонтово и Тенгинка. Эти села пострадали от «большой воды» из-за разлива горных рек.

В настоящий момент у потребителей села Тенгинка энергоснабжение уже возобновлено.

- Всего в ликвидации последствий стихии задействованы 16 оперативных бригад в составе 50 человек и 21 единицы техники, - говорят в «Россети Кубань». - В ближайшее время будут сформированы и направлены дополнительные бригады энергетиков.

Работа ведется в тесном взаимодействии с администрацией района и МЧС.

Ликвидация последствий затрудняется перекрытием дорог, в том числе федеральной трассы Джубга-Сочи.

Напомним, в ночь на 6 июля непогода в Туапсинском районе привела к критическим отметкам подъема уровня горных рек, сходам селей и обрушению деревьев. В результате энергетики зафиксировали частичное нарушение энергоснабжения и повреждение энергообъектов. В районе введен режим ЧС.

Во время восстановительных работ энергетикам предстоит установить десятки новых опор, перетянуть километры оборвавшихся проводов и восстановить работу подтопленных трансформаторных подстанций. По прогнозам специалистов, энергоснабжение населенных пунктов будет восстановлено до 24:00 6 июля.

- Восстановительные работы по отдельным заявкам бытовых потребителей планируется завершить до конца суток 7 июля, - добавляют специалисты.