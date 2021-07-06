Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2021 14:20

В Новороссийске горит пятиэтажный дом, жильцов эвакуируют

Огонь охватил уже 750 квадратных метров многоэтажки
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

6 июля в Новороссийске загорелся пятиэтажный дом по проспекту Ленина. Очевидцы вызвали на место пожарных. Огонь распространяется очень быстро.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:55.Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Объявлен ранг пожара № 2, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что на тушение пожара подано пять стволов Дельта, создано три звена газодымозащитной службы. Жителей эвакуируют.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и причины возгорания дома.