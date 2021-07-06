В Новороссийске горит пятиэтажный дом, жильцов эвакуируют

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

6 июля в Новороссийске загорелся пятиэтажный дом по проспекту Ленина. Очевидцы вызвали на место пожарных. Огонь распространяется очень быстро.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:55.Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Объявлен ранг пожара № 2, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что на тушение пожара подано пять стволов Дельта, создано три звена газодымозащитной службы. Жителей эвакуируют.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и причины возгорания дома.