Прокуратура организовала проверку после пожара в пятиэтажке Новороссийска

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

6 июля в Новороссийске загорелся пятиэтажный дом по проспекту Ленина. Огонь охватил 750 квадратных метров многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Прокуратура по факту возгорания организовала проверку.

- По факту возгорания чердачного помещения многоквартирного жилого дома в Новороссийске проводится проверка. В настоящий момент установлено, что дом введен в эксплуатацию законно, относится к старому фонду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося и очаг возгорания. По последним данным, огонь удалось локализовать.