Пожар в жилом доме Новороссийска потушили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

6 июля в Новороссийске загорелся пятиэтажный дом по проспекту Ленина. Очевидцы вызвали на место пожарных. Они прибыли на место в 12:55. В 15:30 пожар был полностью локализован.

- Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работали пять стволов Дельта, было создано три звена газодымозащитной службы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства случившегося уточняются. Была проведена эвакуация жителей.