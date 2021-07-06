МЧС Кубани опубликовало отчет о ликвидации подтоплений

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

6 июля в Краснодарском крае остаются подтопленными 325 придворовых территорий и 258 домов в трех муниципалитетах – городе Славянск-на-Кубани, селе Лермонтово Туапсинского района и Горячем Ключе. В них живут 885 человек, из которых 158 – дети. Такие данные опубликовала региональная пресс-служба МЧС.

- Всего в ходе спасательных работ с подтопленных территорий было эвакуировано 354 человек, в том числе и 125 детей. На настоящий момент в пунктах временного размещения пострадавших от стихии нет, - уточнили в ведомстве.

Всего в ликвидации последствий участвует 1188 человек и 440 машин, в том числе от МЧС России 465 человек и 126 машин. Спасатели помогают населению, откачивают воду и следят за ситуацией.