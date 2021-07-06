На стадионе «Фишт» в Сочи пройдет эксперимент по добровольной идентификации зрителей

Стадион "Фишт" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочинский «Фишт» вошел в эксперимент по добровольной идентификации зрителей, а также участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Сезон 2021/22 в РПЛ стартует 23 июля матчем Ростов-Динамо в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена». Последние игры пройдут с 11 по 13 декабря.

- В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс – Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара-Арена» (Самара)», - сообщает пресс-служба ведомства.