В Краснодаре вечером 8 июля изменится движение трех трамваев

Фото: пресс-служба Краснодара

В краевом центре вечером 8 июля изменится движение трех трамваев - № 2, 5 и 8. Это связано с капитальным ремонтом путей на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской.

Итак, трамвай №2 отправится от конечной остановки «Индустриальная» в 22:18, другие вагоны отправятся по стандартному расписанию.

Трамвай №5 от конечной остановки на улице Солнечной пойдет по Садовой в восточное депо в 22:49.

А трамвай №8 после 22:30 от конечной будут следовать по улице Садовой. Вагоны отправятся от хладокомбината в 21:58 и от Солнечной в 22:06.