Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования родным погибших во время подтопления

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Настоящий ураган обрушился на Кубань накануне. За считанные часы в регионе выпала суточная норма осадков. Из-за подтоплений сразу в нескольких районах Краснодарского края был введен режим ЧС.

- К огромному сожалению, во время подтопления не удалось избежать жертв. На данный момент известно о четырех погибших. Это 71-летний житель из села Горское. Мама с дочкой, которые не смогли выбраться из машины. Их автомобиль в селе Дефановка потоком воды с обочины смыло в канаву. Подтверждена гибель и еще одного несовершеннолетнего. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял родных, – выразил соболезнования родным погибших губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отметим, что режим ЧС сохраняется в Туапсинском районе. Из-за мощных ливней ушли под воду дома в селах Молдовановка, Дефановка, Горское, Лермонтово и Тенгинка и хуторе Полковничий.

По прогнозам синоптиков, распогодится на Кубани в ближайшее время. Вместе с «дождливым» циклоном регион покинет ураган, который обрушился на край в воскресенье.