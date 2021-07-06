Оперативные службы круглосуточно следят за уровнем подъем реки Кубани и Краснодарского водохранилища Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Оперативные службы круглосуточно следят за уровнем подъем реки Кубани и Краснодарского водохранилища. Уже третьи сутки в регионе действует штормовое предупреждение. Оно продлится как минимум до 8 июля.

Из-за мощных ливней, который обрушились на краевой центре в последние дни, образовалась непростая паводковая ситуация. Чтобы избежать подтоплений, все оперативные службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности.

- В случае необходимости, Краснодар готов помочь соседним муниципалитетам в ликвидации последствий разгула стихии. В Краснодаре обстановка штатная. По данным синоптиков, угроза подобных ливней город пока миновала, в ближайшие сутки прогнозируется только дождь с грозой. Все службы готовы к оперативному реагированию, - рассказала мэр Краснодара Евгений Первышов в телеграме.

Отмечается, что сейчас заполняемость Краснодарского водохранилища составляет 64% от проектной мощности. На объекте круглосуточно дежурят спасатели. Каждый день сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы докладывают о ситуации на сооружении и объемах притока.

Каждые 20 минут специалисты делают замер уровня воды в реке Кубань. Эти данные поступают на пульт дежурного ЕДДС. Служба каждый день следит за руслом реки, чтобы избежать возможных засоров. Именно они стали причиной подтоплений в других районов Кубани.