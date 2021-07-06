Жители Новороссийска останутся без воды 7 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Новороссийска останутся без воды 7 июля. На побережье продолжаются технологические работы. Они продлятся с 8 до 16 часов.

Уже несколько суток в городе-герое не прекращаются работы в тоннеле вдоль проспекта Дзержинского. Из-за этого подача воды будет ограничена на улицах Вербовой, Волгоградской, Героев Десантников, Молодежной, Малоземельской, Пионерской, Южной, Хворостянского и Мурата Ахеджака и проспектах Ленина и Дзержинского.

Сразу после завершения работ подача воды возобновится. Об этом сообщает МУП «Водоканал Новороссийска». Отмечается, что кратковременное отключение воды не создаст чрезвычайной ситуации.