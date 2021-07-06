Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую партию вакцины от коронавируса в Сочи доставили санавиацией. Вертолет прилетел на курорт по поручению губернатора Кубани.

Пять тысяч доз прибыли на курорт во вторник, 6 июля. Такая мера позволит сохранить темпы прививочной кампании.

- Мы достигли 3 350 вакцинаций за сутки. Если будем продолжать в таком же темпе, то сможем привить 60% населения до конца лета. Сегодня налажена бесперебойная поставка вакцины. Ее достаточно, – отметил Кирилл Гордон, главврач сочинской поликлиники №1.

Отмечается, что на курорте продолжается массовая вакцинация населения. Прививочные пункты работают в штатном режиме. Темпы вакцинации населения в Сочи за последнее время увеличились в 4,5 раза.

На сегодняшний день в Сочи открыто 30 пунктов, где можно поставить прививку. Темпы вакцинации от COVID-19 в Сочи за последнюю неделю выросли в 4,5 раза.