Кудепста, Сочи. Фото: Алий Арибжанов

В Сочи не прекращается ликвидация последствий наводнения. На курорте сохраняется режим ЧС. Он касается 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах Сочи.

Спасатели приводят в порядок дворы и дома местных жителей, которые пострадали из-за природной стихии. Так завершены работы в подвале и первом этаже городской больницы №3 в Хостинском районе. Она уже работает в обычном режиме.

- В селе Кепша река вернулась в границы русла, – сказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе региона.

Спасатели уже восстановили подъезды к домам местных жителей и увезли грунт, который нанесла бурлящая река. На финальной стадии находятся работе по ликвидации последствий стихии на пляжах. Здесь работы завершены более чем на 70%. На курорте сохраняется штормовое предупреждение. Поэтому купание в море пока запрещено.

- Мониторинговые группы оценивают ущерб и обследуют дороги, – добавляют в оперштабе.

Всего уборкой города занимаются 50 бригад с необходимой техникой и инвентарем. В ближайшее время на курорте будет проведена санитарная обработка. Благодаря ей будет обеспечена эпидемиологическая безопасность Сочи.